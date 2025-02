Plateformes de données clients - Applications les plus populaires - Suriname

Lexer

lexer.io

La plateforme de données et d'expérience client Lexer (CDXP) sert de plateforme tout-en-un pour un marketing, des ventes et un service client axés sur les informations. Avec une vue client unique enrichie, maintenue en temps réel et accessible sur toutes les plateformes, vous pouvez véritablement comprendre et impliquer les clients pour générer une croissance rentable. Les services d’intégration, de mise en œuvre et de conseil stratégique de Lexer aideront à combler toute lacune dans les ressources de votre équipe pour garantir une adoption fluide et réussie du CDXP. PLATEFORME DE DONNÉES CLIENT > Grâce à l'une des intégrations les plus simples du secteur, le CDP de Lexer combinera, nettoiera, standardisera et enrichira sans effort vos données en une vue unique et exploitable du client. Nos outils et notre équipe vous aideront à améliorer le QI de vos clients grâce à des analyses prédictives basées sur l'IA, un enrichissement des données tierces et des enquêtes clients ciblées. MARKETING > La solution marketing de Lexer vous permet d'identifier rapidement les bons clients, messages, créations et canaux pour vos campagnes marketing. Conçus pour les utilisateurs professionnels (et non pour les data scientists), nos outils faciles à utiliser vous permettent d'orchestrer des campagnes hautement ciblées sur tous les canaux, réduisant ainsi le gaspillage et améliorant l'engagement. Avec des outils efficaces pour suivre les changements et quantifier l’impact, vous pouvez facilement démontrer la valeur de vos activités marketing. RETAIL > La solution de vente au détail de Lexer guide les vendeurs dans leurs interactions avec chaque client afin d'améliorer la pertinence et l'impact de l'expérience en magasin. Des profils clients complets vous permettent d’établir des relations authentiques à grande échelle. En accédant à des historiques d'achats détaillés et à des informations sur les préférences, vous pouvez personnaliser l'expérience client, capturer des données traditionnellement perdues, fournir des recommandations de produits éclairées et configurer les prochaines meilleures actions pour un engagement de haute qualité constante. SERVICE > La solution de service de Lexer rassemble toutes les données client, boîtes de réception, flux de travail et formulaires de commentaires pour permettre des interactions de service éclairées et entièrement contextualisées. En accédant à de riches informations sur la personne derrière chaque demande de service, votre équipe peut entrer dans chaque conversation avec le contexte complet dont elle a besoin pour fournir un service cohérent et de haute qualité. Les prochaines meilleures actions préconfigurées pour les demandes courantes vous permettent de guider les réponses des agents et de réaliser une personnalisation à grande échelle. Nous sommes une entreprise privée fondée en Australie avec une équipe de plus de 100 personnes travaillant avec plus de 150 marques en Australie, en Asie et aux États-Unis.