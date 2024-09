Plateformes de données clients - Applications les plus populaires - Bosnie-Herzégovine Les plus populaires Récemment ajouté

Les plateformes de données clients (CDP) jouent un rôle crucial dans l'unification et la centralisation des données clients au sein d'une base de données unique. Ces outils fournissent aux équipes marketing les informations essentielles nécessaires à l'exécution de campagnes réussies. Les CDP ont la capacité de collecter des données provenant de diverses sources, en ligne et hors ligne, notamment des sites Web, des applications mobiles et des plateformes de messagerie, offrant ainsi une vue d'ensemble complète de chaque client. Après la récupération des données, les CDP permettent aux organisations de prévoir les prochaines étapes les plus efficaces pour chaque client, aidant ainsi les entreprises à comprendre comment fidéliser une clientèle spécifique. De plus, les CDP peuvent être utilisés par les équipes de service client pour adapter leurs services d'assistance aux besoins uniques de chaque client. Les capacités d'intégration avec les logiciels d'automatisation du marketing, les logiciels d'entrepôt de données et d'autres plates-formes de stockage de données se trouvent généralement dans les CDP.