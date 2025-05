Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop — votre outil tout-en-un pour gérer vos applications et comptes. Passez d’un compte à l’autre, organisez les apps selon votre flux de travail et accédez à un catalogue sélectionné d’applications de bureau pour Mac et Windows. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de gestion des programmes - Applications les plus populaires

Le logiciel de gestion des programmes rationalise la création et la mise en œuvre de programmes éducatifs pour les établissements à tous les niveaux, de la maternelle à la 12e année à l'enseignement supérieur. Ces solutions aident à relever les défis associés au développement de programmes fragmentés en fournissant un référentiel centralisé pour les documents approuvés par l'institution, assurant une approche cohérente pour construire des programmes complets. Le logiciel propose une gamme de fonctionnalités, notamment la gestion des tâches, les affectations de rôles, les workflows d'approbation, la création de catalogue de cours, la cartographie, le contrôle des versions et les outils de rapport et d'analyse. Cette boîte à outils complète permet aux éducateurs de développer, d'exécuter et d'évaluer efficacement leurs programmes.