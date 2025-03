Outils de test de foule - Applications les plus populaires

Intigriti

Intigriti est une société de cybersécurité en croissance rapide, spécialisée dans les services de sécurité participatifs pour aider les organisations à se protéger contre la cybercriminalité et les violations de données. Notre plateforme de cybersécurité à la pointe du secteur permet aux entreprises de puiser dans notre communauté mondiale de 70 000 chercheurs en sécurité, qui utilisent leur expertise unique pour rechercher et signaler les vulnérabilités afin de protéger les entreprises. Intigriti bénéficie de la confiance de certaines des entreprises les plus importantes et les plus intéressantes au monde, notamment Intel, Yahoo ! et Red Bull, qui font confiance à notre plateforme pour réduire le risque de cyberattaques et de violations de données. Notre gamme de services complémentaires de tests de sécurité aide les entreprises à sécuriser leurs actifs numériques et à réduire le risque de dommages résultant de violations. Nos solutions couvrent : - Bug Bounty - Programmes de divulgation de vulnérabilités (VDP) - Hybrid Pentest - Événements de piratage en direct - Services de récompense Fondée en 2016, Intigriti compte désormais une équipe mondiale de plus de 100 employés dans le monde.