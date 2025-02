Outils de test de foule - Applications les plus populaires - Suriname

Useberry

Useberry est une plateforme unique de recherche de produits permettant de recueillir de manière transparente les commentaires et les informations des utilisateurs tout au long du cycle de vie du développement de produits. Des idées et conceptions initiales au prototypage, et de la création de sites Web au raffinement de l'architecture de l'information, Useberry vous permet de créer des produits numériques validés par l'utilisateur. Notre mission chez Useberry est de doter les équipes produit d'une plate-forme robuste et facile à utiliser pour mener des études de tests utilisateurs rapides et efficaces. En proposant une gamme d'outils analytiques avancés, nous vous facilitons l'intégration des informations sur les utilisateurs dans votre processus de conception et améliorons l'expérience utilisateur globale. Avec Useberry, vous pouvez traduire les commentaires des utilisateurs en stratégies de conception exploitables, répondant et dépassant les attentes des utilisateurs. Adoptée par des marques mondiales telles que Microsoft, Dell, Envato et Accenture, Useberry est la plateforme incontournable pour les pionniers de l'UI/UX, les chefs de produit agiles, les spécialistes du marketing innovants et les équipes produit proactives. Caractéristiques principales : 1. Intégrations transparentes : Useberry s'intègre aux principales plates-formes de prototypage, notamment Figma, Adobe XD, ProtoPie, InVision, Marvel et Sketch, offrant un flux de travail rationalisé qui maximise l'efficacité et favorise la collaboration. 2. Tests d'utilisabilité pour les prototypes et les sites Web : Useberry propose divers outils de test d'utilisabilité, notamment Open Analytics, Single Tasks et 5-Second tests, entre autres. Cela permet une compréhension plus complète de la convivialité de votre produit. 3. Études d'architecture de l'information : grâce au tri des cartes et aux tests d'arborescence, Useberry vous aide à organiser et à structurer votre site Web ou votre application d'une manière qui résonne auprès de vos utilisateurs. 4. Pool de participants : accédez à un mélange diversifié, sélectionné et vérifié de consommateurs, de professionnels et de publics difficiles à atteindre de 34 pays à travers le monde. Profilé sur des centaines d'attributs, pour répondre même aux besoins de test les plus spécialisés et les plus exigeants. 5. Lien de partage : Recrutez facilement vos propres participants en partageant un lien. Partagez-le par e-mail et sur les réseaux sociaux, ou intégrez-le à votre site Web. Votre public, votre choix. 6. Suivi des clics : obtenez une représentation graphique, y compris des cartes thermiques, de chaque clic ou appui sur votre prototype et votre site Web. Analysez les éléments de l'interface utilisateur avec lesquels vos utilisateurs interagissent et apportez les bonnes améliorations UX. 7. Enregistrements : surveillez chaque étape de la navigation et des interactions de votre utilisateur, y compris les mouvements de la souris. Obtenez des informations vidéo riches capturant le visage, la voix et l’écran de votre utilisateur. 8. Flux d'utilisateurs : obtenez une visualisation du parcours d'un utilisateur d'un écran à l'autre. Découvrez comment vos utilisateurs se comportent et sur quels écrans ils se trouvent lorsqu'ils décident de partir. 9. Enquêtes : Useberry offre la possibilité de mener des enquêtes, avec des choix simples et multiples, des échelles d'opinion et des questions ouvertes. 10. Métriques : obtenez des informations quantitatives riches sur le comportement des utilisateurs avec les taux d'achèvement des tâches, le temps passé sur la tâche et les taux de clics erronés. Avec Useberry, vous ne vous contentez pas de développer un produit, vous créez une expérience numérique centrée sur l'utilisateur et adaptée aux besoins de votre public, tout en économisant du temps, des efforts et des ressources précieux.