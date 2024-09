Outils de test de foule - Applications les plus populaires - Afghanistan Les plus populaires Récemment ajouté

Les outils de test participatif, également appelés tests participatifs, permettent aux entreprises de tester des logiciels, des sites Web et des applications en utilisant un vaste réseau d'utilisateurs individuels. Ce logiciel connecte les entreprises avec un groupe diversifié d'utilisateurs de test, leur permettant d'accéder et de tester les logiciels ou les applications sur leurs propres appareils. À l’ère du numérique, les tests participatifs sont inestimables en raison de leur capacité à générer des environnements de test très diversifiés, car la foule d’utilisateurs effectuera naturellement des tests sur différents types d’appareils et paramètres. Les logiciels de test participatifs sont particulièrement bénéfiques pour les équipes DevOps. Il fournit aux développeurs des commentaires directs des utilisateurs sur les logiciels, les sites Web, les applications et leurs points finaux cibles avant la publication publique du produit. De plus, si la solution de test participatif inclut des fonctionnalités de journalisation, les développeurs peuvent analyser ces journaux pour diagnostiquer les erreurs rencontrées lors des tests. Ce type de tests utilisateurs peut être effectué parallèlement à un logiciel d’automatisation des tests et à d’autres outils de test. Essentiellement, les tests participatifs servent de forme externe d’examen du code par les pairs, impliquant une évaluation humaine plutôt que des contrôles automatisés.