Un logiciel de gestion des cultures, ou logiciel de planification des cultures, est essentiel pour suivre et optimiser la production agricole. Il permet aux agriculteurs, aux producteurs et aux agronomes d’avoir un aperçu des coûts et des facteurs qui influencent la rentabilité globale des cultures. Ce logiciel permet de maintenir des enregistrements précis et à jour des champs et des cultures, garantissant ainsi une gestion propre des données. En plus d'améliorer la tenue des registres, les logiciels de gestion des cultures facilitent le suivi et la traçabilité précis des aliments. Bien que les logiciels de gestion agricole puissent inclure certaines fonctionnalités liées aux cultures, les logiciels de gestion des cultures se concentrent spécifiquement sur la rationalisation et le suivi des performances des cultures tout au long du cycle de vie de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Il aide également les exploitations agricoles à automatiser et organiser les audits de sécurité alimentaire et les rapports de conformité, ce qui en fait un outil essentiel pour l'agriculture moderne.