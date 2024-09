Logiciel GRC - Applications les plus populaires - Albanie Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel CRM, abréviation de gestion de la relation client, est conçu pour suivre et gérer efficacement les relations clients. Il constitue un système complet d'enregistrement et d'organisation des interactions entre une entreprise, ses prospects et ses clients existants. Ce logiciel consolide les données client essentielles, y compris les informations de contact, l'historique des interactions et les résumés des transactions, dans un enregistrement centralisé et à jour. Principalement utilisé dans les services commerciaux, le logiciel CRM fait office de hub central pour l'automatisation de la force de vente (SFA). Il peut être intégré de manière transparente à diverses autres applications professionnelles, telles que les plateformes de commerce électronique, les logiciels d'automatisation du marketing, les logiciels de service client et les logiciels CPQ. Cette intégration garantit une expérience client synchronisée et améliorée tout au long du parcours client. Certaines solutions CRM offrent une large gamme de fonctions intégrées liées au client, fournissant des fonctionnalités tout-en-un qui incluent l'automatisation du marketing, le service d'assistance, les outils de commerce électronique, l'ERP, la gestion de projet ou la gestion de sites Web. Cette approche globale élimine le besoin de solutions supplémentaires et est particulièrement bénéfique pour les petites et moyennes entreprises. D'un autre côté, les solutions CRM autonomes se concentrent principalement sur les fonctions liées aux ventes, telles que la gestion des contacts, des comptes et des pipelines, sans fonctionnalités étendues de marketing, d'assistance ou autres fonctionnalités non liées aux ventes.