Logiciel de création de cours - Applications les plus populaires - Polynésie française

LearnWorlds est un LMS léger qui permet aux entreprises d'offrir des expériences eLearning exceptionnelles à leurs clients, employés et partenaires. Du SaaS licorne comme Brevo et Lokalise, aux organisations internationales comme l'Unicef ​​et l'ONU et des fabricants mondiaux comme Yamaha et LG à diverses institutions telles que la Fondation Obama et la Fondation Cardano, plus de 9 000 entreprises ont désigné LearnWorlds comme leur LMS de choix avec Plus de 2 millions d'utilisateurs finaux et plus de 300 000 cours créés ; voici pourquoi. Placez les utilisateurs au centre de votre académie Segmentez vos utilisateurs et construisez des parcours d'apprentissage personnalisés en fonction de leurs besoins. Donnez aux apprenants l’accès au contenu pertinent uniquement, en gardant leur parcours sans bruit et vos données en sécurité. Engagez les apprenants avec une variété d'activités d'apprentissage : vidéo, livres électroniques, audio, SCORM, quiz, examens, certifications et bien d'autres ! Concentrez-vous sur ce que vous faites de mieux - LearnWorlds prend en charge plus de 4 000 intégrations pour simplifier vos processus quotidiens. - Continuez à utiliser votre pile technologique existante et connectez-vous à LearnWorlds via une API ou des Webhooks. - Une équipe de support client primée et un responsable de la réussite client dédié sont déterminés à vous aider à atteindre vos objectifs. Gardez votre académie sûre et conforme - Maintenir la conformité au RGPD et répondre aux exigences SSO pour une protection maximale des données. - Soyez tranquille avec une académie qui fonctionne correctement avec 8 sauvegardes quotidiennes et une disponibilité du serveur de 99,95 %. - Créez des rôles d'utilisateur personnalisés et associez l'accès et les autorisations aux responsabilités. Une belle académie qui n’appartient qu’à la vôtre - LearnWorlds offre des fonctionnalités complètes en marque blanche pour personnaliser votre académie. Utilisez notre créateur de site leader du secteur pour créer et personnaliser sans effort votre présence en ligne sans aucun codage. Prendre des décisions basées sur des données en temps réel - Analysez les métriques et les KPI de performance à l'aide d'un centre de rapports intégré robuste pour suivre l'engagement du contenu. Prenez des mesures en fonction des progrès de l'apprenant. Partagez automatiquement des rapports personnalisés avec les parties prenantes. Monétisez votre expertise - Vendez des cours, des offres groupées et des adhésions en ligne, gagnez de l'argent et acceptez des paiements en toute sécurité via des passerelles de paiement mondiales et locales. Si vous avez encore des questions, notre équipe commerciale est là pour vous aider à prendre une décision éclairée sur le LMS dont vous avez réellement besoin.