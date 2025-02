Logiciel de bien-être en entreprise - Applications les plus populaires - Îles Turques-et-Caïques

Wellness 360

Wellness360 est une plateforme technologique de bien-être Software-as-a-Service (SaaS). Il propose un programme complet de bien-être des employés aux prestataires de soins de santé, aux payeurs, aux courtiers en avantages sociaux, aux entreprises de bien-être et aux employeurs. Notre mission est de fournir aux gens les bons outils pour changer leurs habitudes, améliorer leur santé et leur bien-être et réduire leur risque de maladies chroniques. Wellness360 optimise les initiatives de bien-être qui offrent des solutions de bien-être sur mesure avec HRA, coaching, défis personnels et de groupe, événements, etc., ainsi qu'un moteur de récompenses pour encourager un meilleur engagement des employés et un tracker pour suivre les progrès. Les solutions clés en main offrent une meilleure santé aux employés, une productivité accrue, une satisfaction au travail améliorée, une réduction des coûts de santé et entraînent des changements de comportement à long terme. En bref, le logiciel réactif personnalisable est conçu pour répondre aux besoins de chaque client et donner des résultats vérifiables. Caractéristiques principales : • Dépistage biométrique • Évaluation des risques pour la santé (HRA) • Rapports sur les participants et globaux • Suivi de la nutrition/activité • Bibliothèque de défis de bien-être • Applications natives iOS et Android • Gestion des récompenses et des incitations • Plateforme et application en marque blanche • Hub de communication • Participant et rapports globaux • Analyses en temps réel • Plan annuel du programme de bien-être • Plan et matériel de communication • Guide du gestionnaire de programme • Programmes de bien-être prêts à l'emploi • Rapport d'évaluation des résultats • Authentification unique • Messagerie entre pairs • Individuel et équipe classements • Bibliothèque et ressources éducatives • Fil d'actualité et communauté pour le bien-être social • Intégration d'appareils portables et d'applications • Flux de données • Programmes de coaching de santé