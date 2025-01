Logiciel de bien-être en entreprise - Applications les plus populaires - Pologne

FitOn

FitOn Health est la principale plateforme de santé et de bien-être en entreprise. Nous proposons des solutions de santé globale telles que des cours de gestion de la condition physique et un accès instantané à la plus grande variété de cours d'entraînement et de méditation dispensés par des entraîneurs, des experts et des célébrités de classe mondiale. Nous travaillons avec les meilleurs régimes de santé et plus de 19 000 entreprises clientes pour susciter un engagement de premier ordre et fournir une solution intégrée via notre plateforme numérique et notre vaste réseau de studios de fitness et de salles de sport. Nous sommes un guichet unique en matière de soins préventifs qui aide vos employés et membres à devenir plus actifs et à communiquer avec leurs collègues, amis et famille, rendant ainsi un mode de vie sain amusant et motivant. FitOn Health a un engagement de premier plan auprès de plus de 13 millions de membres qui ont effectué plus d'un milliard de minutes d'entraînement.