Plateformes de volontariat d'entreprise - Applications les plus populaires

Les plateformes de volontariat d'entreprise fournissent aux organisations les outils dont elles ont besoin pour organiser, gérer et superviser les initiatives de volontariat. Ces solutions améliorent l'engagement des employés dans des œuvres caritatives, des programmes et des événements axés sur une mission. Ils permettent aux entreprises et aux services RH d’accroître la participation et l’implication des salariés. Les fonctionnalités des solutions de volontariat d'entreprise comprennent des tableaux de bord internes pour suivre les progrès, des tableaux de bord publics pour présenter l'impact de l'entreprise et des outils pour gérer l'engagement et les récompenses des employés, entre autres.