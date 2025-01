Plateformes de volontariat d'entreprise - Applications les plus populaires - Pakistan

GivePulse

learn.givepulse.com

GivePulse permet à chacun de s'engager, de s'organiser et de comprendre l'impact d'un changement social positif. La mission de GivePulse est d'activer tous les individus et leurs groupes de ressources d'affinité/employés pour élever leur communauté vers de nouveaux sommets. Pour ce faire, ils fournissent une plate-forme pour répertorier, trouver, organiser, mesurer et raconter les impacts des dons des employés, de l'engagement communautaire, de la philanthropie, de l'apprentissage par le service et du bénévolat. Depuis le premier jour, leur objectif a été de résoudre des problèmes sociaux difficiles et de grands défis grâce à l’utilisation de la technologie. Aujourd'hui, fidèle à cette mission initiale, leur plateforme d'engagement civique soutient et fait évoluer le travail de milliers d'organisations à but non lucratif, d'associations, d'institutions, d'entreprises et d'organisations. Pour soutenir le bénévolat moderne, GivePulse a introduit des fonctionnalités uniques pour accueillir les employés mobiles, telles que les applications iOS et Android natives et l'enregistrement mobile QR. Grâce à son vaste réseau universitaire et collégial (avec Ivy, des établissements de recherche privés, publics et des collèges communautaires), GivePulse offre aux entreprises des opportunités uniques et collaboratives de s'engager dans la recherche et de rencontrer de futurs candidats engagés civiquement. De plus, leur fonctionnalité de classement est gamifiée et liée aux activités de dons et de bénévolat des employés. Les organisations à but non lucratif et les partenaires communautaires bénéficient d'un accès gratuit à la plateforme, y compris une page de dons en ligne dédiée et de solides capacités de gestion d'événements.