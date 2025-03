Logiciel de responsabilité sociale des entreprises (RSE) - Applications les plus populaires

Groundswell

groundswell.io

Groundswell est une plateforme d'impact social d'entreprise qui gère sans effort les programmes de contrepartie, de cadeaux et de bénévolat qui permettent aux employés d'avoir un impact sur les causes qui comptent le plus pour eux. Notre plateforme offre aux employés des comptes de dons personnels fiscalement avantageux. Les administrateurs d'entreprise peuvent créer des programmes personnalisés de dons et de contrepartie qui canalisent les fonds caritatifs vers ces comptes afin que les employés puissent les distribuer. Les entreprises peuvent également impliquer leurs employés dans des opportunités de bénévolat créées et gérées en interne ou choisir parmi l'une des dizaines de milliers d'activités mises à disposition via notre base de données d'activités bénévoles. Accessible sur ordinateur ou via notre application mobile classée cinq étoiles, Groundswell maximise l'accessibilité du programme pour les employés qui ne travaillent pas sur un ordinateur, améliorant ainsi l'équité du programme. Principales caractéristiques : Comptes de dons personnels fiscalement avantageux : proposez à vos employés des comptes de dons alimentés par des fonds conseillés par les donateurs. Considérez-le comme un 401(k) ou un HSA pour les dons de bienfaisance. Dons sur la paie : les employés peuvent accéder à un numéro de routage et de compte unique pour leur compte de don et créer un dépôt direct directement auprès de leur fournisseur de paie - aucune intégration ni rapprochement mensuel requis. Correspondances automatisées : associez automatiquement et instantanément les fonds au compte de dons personnel de votre employé. Vous aurez la possibilité de personnaliser les programmes avec une éligibilité individualisée des employés, d'avoir des limites de correspondance réglables par employé/programme et de définir des délais spécifiques. Des dollars pour les acteurs : encouragez le bénévolat en offrant une contrepartie caritative pour les heures de bénévolat soumises et approuvées. Cadeaux : envoyez des allocations caritatives sur les comptes de dons personnels de vos employés lors de moments importants, comme un anniversaire de travail ou une promotion. Événements bénévoles : planifiez, gérez et créez des rapports sur les événements bénévoles. Subventions d'entreprise : les subventions d'entreprise peuvent être envoyées à plus de 1,7 million d'organisations à but non lucratif éligibles sans frais supplémentaires. Rapports : évaluez instantanément les performances de votre programme d'impact social avec les données en temps réel et le tableau de bord interactif de Groundswell. Distribution le lendemain : contrairement à d'autres plateformes RSE qui mettent 60 à 90 jours pour envoyer des fonds à des œuvres caritatives, 90 % des dons sur Groundswell sont distribués dans les 24 heures par transfert électronique de fonds.