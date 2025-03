JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS est un système de gestion de l'apprentissage multifonctionnel doté d'une variété d'outils de formation en ligne utiles pour les instructeurs et les apprenants, que l'on peut trouver dans des solutions LMS beaucoup plus coûteuses. JoomLMS a été inclus dans la liste des meilleurs LMS académiques par Talented Learning, une organisation indépendante de recherche et de conseil, et a été distingué par les prix Great User Experience et Rising Star Awards par une plateforme indépendante d'évaluation de logiciels – FinancesOnline. L’interface LMS est propre, épurée et facile à utiliser. - Conforme SCORM et AICC, - Compatible mobile, - Applications mobiles iOS et Android, - Un générateur de cours, - Une mise en page moderne, - Des quiz et des tests, - Plusieurs rôles d'utilisateur, - Prise en charge de plusieurs systèmes de paiement, - Outils de collaboration sociale, - Un large éventail de gamme de rapports, - importation/exportation de données Tous les cours sont créés à l'aide d'un générateur de cours intégré. Un enseignant ou un administrateur LMS passe d'une étape à l'autre en remplissant tous les champs nécessaires. Tous les supports d'apprentissage sont téléchargés dans les sections correspondantes de JoomLMS. Vous pouvez soit télécharger les supports d'apprentissage (documents, vidéos, liens, présentations, etc.) un par un, soit importer un package SCORM/AICC. JoomlaLMS est compatible SCORM 1.2 et 2004 et fonctionne parfaitement avec tout outil de création prenant en charge ces formats. Pour évaluer les connaissances des étudiants, un outil de quiz propose 13 types de questions. Il est également possible d'importer des questions ou d'ajouter des questions depuis le pool de questions (par exemple si vous créez un test final). Une fois que tous les supports de cours sont téléchargés, ils peuvent être regroupés en parcours d’apprentissage. JoomLMS contient un certain nombre de rapports permettant de présenter une énorme quantité d'informations. Un enseignant peut vérifier qui et quand a accédé aux supports eLearning et contacter les étudiants au cas où ils ne consacreraient pas suffisamment de temps à étudier ; vérifier quelles questions et parcours d'apprentissage ont pris le plus de temps à réaliser et les réviser si nécessaire ; les statistiques de téléchargement de documents fournissent un aperçu des types de matériaux demandés. JoomLMS permet de créer des devoirs et de les attribuer à un groupe particulier d'étudiants si nécessaire. La section fournit également un aperçu des statistiques des tâches exécutées. Par exemple, un enseignant peut vérifier si un élève a terminé la tâche, la noter et envoyer une notification par e-mail à cet élève. Les devoirs notés peuvent être ajoutés manuellement au carnet de notes. Le prix JoomLMS est basé sur un modèle de prix par apprenant actif. Seuls les étudiants inscrits à au moins un cours sont comptabilisés par la licence, les enseignants et administrateurs LMS ne sont pas comptabilisés. Le coût de JoomLMS commence à partir de 299 $/an. Il est également possible d'acheter une licence perpétuelle et d'utiliser le système LMS à vie. La meilleure façon de connaître le système et de décider s’il répond aux besoins de l’école est de le tester vous-même, d’autant plus que l’entreprise propose un essai gratuit de 30 jours sans aucune information de carte de crédit requise. Pour essayer JoomlaLMS, vous devez soumettre votre demande sur le site Web JoomLMS www.joomlms.com