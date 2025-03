Logiciel RH de base - Applications les plus populaires

Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Un logiciel de ressources humaines (RH) de base, également connu sous le nom de logiciel de gestion du capital humain (HCM), centralise les informations sur les employés au sein d'un système unifié. Ces systèmes RH de base sont conçus pour gérer les données essentielles telles que la paie et les avantages sociaux au sein d'une base de données accessible et centralisée. Bien que traditionnellement appelé systèmes d'information sur les ressources humaines (SIRH) ou systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH), le terme HCM est devenu plus répandu récemment. Les entreprises utilisent un logiciel RH de base pour conserver des profils détaillés des employés, stocker des documents importants et analyser les tendances organisationnelles dans une perspective globale. Généralement utilisés par les services RH, ces systèmes permettent aux responsables RH de surveiller les dossiers des employés et de générer des rapports sur les indicateurs clés. De nombreuses solutions RH de base incluent des fonctionnalités en libre-service, permettant aux employés de mettre à jour leurs avantages ou leurs coordonnées de manière indépendante, rationalisant ainsi les processus RH. Souvent, le logiciel RH de base est intégré dans une suite de gestion RH plus large ou offre une compatibilité avec des applications RH tierces pour améliorer ses fonctionnalités dans diverses opérations RH.