Factorial

factorialhr.com

Factorial est le logiciel tout-en-un qui vous aide à gérer le temps, les talents et les documents dans un système centralisé vous faisant gagner du temps, éliminer les erreurs et vous conduire au succès. Le logiciel RH basé sur le cloud factoriel est conçu pour les petites et moyennes entreprises (PME), vous oublierez les feuilles de calcul en résolvant des problèmes avec une interface simple et intuitive qui vous permet d'optimiser et de numériser tous vos processus manuels. Une solution RH complète qui automatise, simplifie et rationalise les processus administratifs en fournissant des informations et des informations pour aider les entreprises à améliorer leur gestion et à réduire les coûts. - Horlogez-vous: suivez de manière transparente votre présence avec seulement quelques robinets, en attribuant facilement les feuilles de temps à divers projets et emplacements de travail. - Gestion des absences: demande sans effort les vacances, les congés médicaux et personnels, recevant des notifications rapides lors de l'approbation du gestionnaire. En outre, les chefs d'équipe peuvent approuver ou rejeter les demandes de l'application mobile. - Shifts: Maintenez l'organisation en examinant vos changements de travail à venir ou ceux de votre équipe. - Social: Accédez aux informations précieuses de l'entreprise, y compris les nouvelles, les événements, les nouveaux menuisiers, les anniversaires, etc. - Documents: Examiner, télécharger et signer en toute sécurité des documents importants via l'application. - Dépenses: Soumettez rapidement vos dépenses en capturant une photo de votre reçu et surveillez le processus d'approbation directement dans l'application. - Tâches: restez au courant de vos responsabilités en examinant et en gérant efficacement les tâches en attente. - Calendrier: consultez la disponibilité de vos coéquipiers dans un format de calendrier pratique pour planifier efficacement. - Répertoire et profil des employés: explorez les rôles et les coordonnées de vos collègues tout en mettant à jour vos propres informations pertinentes. Assurez-vous une précision en détail telles que les modifications de votre adresse ou de votre compte bancaire qui peuvent avoir un impact sur votre paie.