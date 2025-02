Logiciel RH de base - Applications les plus populaires - Sénégal

Paycom

paycom.com

Depuis 25 ans, Paycom Software, Inc. (NYSE : PAYC) simplifie les entreprises et la vie de leurs employés grâce à une technologie RH et de paie facile à utiliser pour renforcer la transparence grâce à un accès direct à leurs données. Et grâce à sa solution inédite dans le secteur, Beti®, les employés effectuent désormais leur propre paie et sont guidés pour rechercher et corriger des erreurs coûteuses avant la soumission de la paie. De l'intégration et de l'inscription aux avantages sociaux à la gestion des talents et bien plus encore, le logiciel de Paycom rationalise les processus, améliore l'efficacité et donne aux employés le contrôle de leurs propres informations RH, le tout dans une seule application. Reconnue à l'échelle nationale pour sa technologie et sa culture d'entreprise, Paycom peut désormais servir des entreprises de toutes tailles aux États-Unis et à l'international. Paycom mène la transformation numérique sur le lieu de travail américain. Notre engagement envers notre culture et nos valeurs nous a amenés à être nommés l'une des entreprises les plus innovantes au monde par Fast Company, l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique de Newsweek et les meilleurs employeurs des États-Unis par Top Workplaces. Paycom compte environ 36 820 clients aux États-Unis (au 31 décembre 2023), en hausse de 1 % par rapport à l'année précédente. Le 15 avril 2014, Paycom est devenue une société publique et ses actions ont été négociées à la Bourse de New York sous le symbole PAYC. Début 2020, la société a rejoint le S&P 500.