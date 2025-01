Logiciel RH de base - Applications les plus populaires - Pakistan

Agendrix

agendrix.com

Agendrix est un logiciel de planification et de gestion des effectifs conçu pour aider les entreprises de toutes tailles à améliorer leurs processus de planification, à rationaliser la communication avec les employés et à simplifier le suivi du temps et des présences. Certaines des fonctionnalités clés d'Agendrix incluent : - Planification du personnel : créez, gérez et publiez facilement des horaires de travail et apportez rapidement les modifications nécessaires. - Temps et présences : suivez facilement les heures de travail et les présences des employés en transformant n'importe quel appareil en une pointeuse qui alimente automatiquement vos feuilles de temps. - Gestion des demandes des employés : examinez et approuvez les demandes des employés soumises directement dans l'application, y compris les congés, les remplacements et les échanges d'équipes. - Communication : Communiquez avec votre équipe via la plateforme, et partagez plannings et messages en temps réel. - Rapports et analyses : générez des rapports et des analyses détaillés sur les données de présence et de planification des employés. Grâce à son modèle de tarification flexible, à ses nombreux modules complémentaires optionnels et à sa politique d'annulation à tout moment, le logiciel d'Agendrix est conçu pour être abordable et accessible aux entreprises de toutes tailles. La plate-forme est basée sur le cloud, ce qui signifie qu'elle est accessible de n'importe où avec une connexion Internet, et qu'il n'y a aucun frais d'installation ou de configuration. Grâce au tout nouveau module RH d'Agendrix, les entreprises peuvent intégrer les nouveaux employés plus efficacement, centraliser les dossiers et les documents des employés et recueillir les commentaires des employés au moyen de sondages. Cela aide les entreprises à rationaliser leurs processus RH et à garantir qu'elles se conforment aux réglementations et aux meilleures pratiques. De plus, la possibilité de mettre en valeur le bon travail chaque jour grâce à la fonctionnalité High five peut aider les entreprises à favoriser une culture de travail positive et à améliorer le moral des employés. Dans l'ensemble, Agendrix est un logiciel de gestion des effectifs complet et convivial qui rationalise les processus de planification, de communication interne et de gestion des effectifs. Les employés aiment également Agendrix, car il aide leurs gestionnaires à établir des horaires qui répondent vraiment à leurs besoins, ce qui contribue grandement à devenir une entreprise pour laquelle les gens aiment travailler.