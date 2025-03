Usercentrics

Usercentrics est un leader mondial du marché dans le domaine des plateformes de gestion du consentement (CMP). Il permet aux entreprises de collecter, signaler, gérer et documenter les consentements des utilisateurs sur les sites Web et les applications afin de se conformer aux réglementations mondiales en matière de confidentialité telles que le RGPD, l'ePrivacy, le Digital Markets Act, le CCPA/CPRA, etc. Tout cela en facilitant des taux de consentement élevés et en instaurant la confiance avec les clients. Usercentrics CMP s'intègre de manière transparente au mode consentement de Google et au TCF 2.2, vous permettant d'exécuter et d'afficher des campagnes publicitaires dans l'UE/EEE et au Royaume-Uni. Le respect des exigences de Google pour les éditeurs et les annonceurs permet de garantir l'affichage ininterrompu de vos annonces, le suivi des conversions et l'optimisation des analyses. L'entreprise croit en la création d'un équilibre sain entre la confidentialité des données et les activités axées sur les données, en proposant des solutions adaptées à toutes les tailles d'entreprise. Cookiebot CMP est sa solution de consentement plug-and-play, son App CMP gère le consentement des utilisateurs sur les applications mobiles, et Usercentrics CMP répond aux exigences personnalisées de niveau entreprise pour unifier le consentement et les données, de la capture au traitement. Son gestionnaire de préférences Usercentrics permet une capture et une gestion fluides des préférences et des autorisations marketing des utilisateurs, tout en leur donnant un contrôle total. En aidant des clients comme Daimler, ING et Telefónica à se conformer à la réglementation en matière de confidentialité, Usercentrics est actif dans plus de 180 pays, avec plus de 3 000 partenaires et traite plus de 6,7 milliards de consentements chaque mois.