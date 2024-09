Logiciel de suivi des cookies - Applications les plus populaires - Albanie Les plus populaires Récemment ajouté

Les cookies sont de petits fichiers texte utilisés pour surveiller les informations des utilisateurs telles que les adresses IP et les activités de navigation lorsqu'ils visitent le site Web d'une entreprise. Le logiciel de suivi des cookies examine les sites Web pour détecter et cataloguer diverses technologies de suivi telles que les cookies, les balises, les balises, les pixels de suivi, les objets locaux, les plugins et le contenu intégré tel que les vidéos. Cela permet aux entreprises de divulguer ces trackers aux utilisateurs, d'obtenir le consentement pour le suivi des utilisateurs et de se conformer aux réglementations en matière de confidentialité telles que le RGPD et ePrivacy, qui exigent le consentement de l'utilisateur avant d'activer les cookies. Les logiciels de suivi des cookies se composent généralement de scripts légers qui peuvent être facilement déployés sur des sites Web existants. Une fois l'analyse des cookies et des traceurs terminée, le logiciel génère un avis de cookie contenant les résultats. Cet avis peut ensuite être intégré par les équipes chargées de la confidentialité dans les formulaires de consentement et les politiques de confidentialité. Les logiciels de suivi des cookies fonctionnent souvent avec un logiciel de gestion du consentement pour automatiser la gestion des préférences de suivi des utilisateurs. Il diffère du logiciel de gestion de balises, qui vise à aider les spécialistes du marketing à gérer les trackers principalement à des fins publicitaires. Le logiciel de suivi des cookies est spécialement conçu pour aider l’équipe chargée de la confidentialité d’une entreprise à identifier les technologies de suivi des sites Web afin de garantir leur conformité aux réglementations en matière de confidentialité, garantissant ainsi la protection des données des utilisateurs.