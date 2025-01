Logiciel de marketing conversationnel - Applications les plus populaires - Roumanie

Hoory Conversations

Hoory est un assistant de support client basé sur l'IA qui aide votre entreprise à automatiser les communications avec les clients et à fournir une assistance 24h/24 et 7j/7 sans délai, transformant chaque interaction en une expérience client parfaite. Propulsé par l'IA conversationnelle, l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, Hoory va au-delà de l'automatisation. Il comprend l'intention du client, fournit des réponses pertinentes et améliore la fidélité de la clientèle, tout en gagnant du temps et en réduisant les coûts de l'entreprise. Et en plus de ses capacités avancées d'IA, Hoory fait également office de boîte de réception partagée, offrant à vos agents un moyen transparent de communiquer avec les clients. Principales fonctionnalités ● Boîte de réception Prenez en charge toutes vos communications clients grâce à ce système de gestion complet où vous pouvez - effectuer et suivre toutes les interactions clients - demander à vos agents de prendre en charge les conversations depuis votre assistant IA - accéder aux historiques de conversations de vos clients et à d'autres données (y compris les informations de contact, l'emplacement et d'autres identifiants) - filtrer les conversations par balises, statut de requête, destinataires, emplacement, etc. - analyser l'historique de navigation et d'activité des utilisateurs pour mieux comprendre leur parcours - organiser les conversations en ajoutant des balises et des notes - marquer les conversations prioritaires avec une étoile pour mieux identifier vos utilisateurs sélectionnés ● Formation Formez votre assistant IA à fournir une assistance précise et efficace à vos clients - identifiez les requêtes courantes des clients et apprenez à Hoory à fournir des réponses instantanées à chaque question - rendez les conversations plus interactives et utiles en ajoutant des boutons, des liens et des images - personnalisez chaque interaction en ayant Hoory utilise le nom des clients, fait référence à leur emplacement, etc. ● Collaboration en équipe Invitez les membres de l'équipe à utiliser votre assistant IA ensemble et à soutenir les clients de manière collaborative. Gérez les autorisations individuelles et attribuez des tâches spécifiques aux bons experts. ● Style de widget personnalisable Hoory pour correspondre à votre identité de marque en nommant votre widget, en choisissant l'une des nombreuses options d'avatar et en configurant la bonne palette de couleurs. ● Reconnaissance vocale Offrez à vos clients davantage d'options de communication en demandant à votre assistant IA de convertir sans effort la parole en texte et vice versa. Fonctionnalités à venir ● Personnes Accédez à l'ensemble de votre base de clients dans l'application Contacts avec une recherche avancée pour afficher et gérer toutes les interactions avec les utilisateurs finaux. ● Support multilingue Vous travaillez sur un marché multilingue ? Fournissez un support client dans plus de 100 langues en formant Hoory dans plusieurs langues à la fois, tout en créant un dialogue unique. ● Formulaires Collectez plus d'informations sur les clients et tirez le meilleur parti de votre assistant IA en utilisant des conversations pour déclencher les bons formulaires de collecte de données. ● Entités Offrez une personnalisation plus élevée en créant des entités personnalisées et en permettant à votre assistant IA de reconnaître ces entités (par exemple, pays, e-mail, numéro de téléphone, numéro de compte, etc.) dans les requêtes des clients et d'entreprendre des actions conditionnelles en fonction de celles-ci. ● Dialogues Demandez à votre assistant de mener des conversations en plusieurs étapes et de créer des dialogues engageants avec vos clients.