Logiciel d'intelligence conversationnelle - Applications les plus populaires

Le logiciel d’intelligence conversationnelle (CI) enregistre, transcrit et évalue les appels commerciaux. En examinant ces appels, le logiciel CI identifie les mots-clés et les sujets de conversation, permettant aux utilisateurs de naviguer rapidement vers des points spécifiques des conversations commerciales enregistrées pour une analyse approfondie. Les entreprises peuvent tirer parti du logiciel CI pour documenter les discussions cruciales avec des acheteurs potentiels, identifier les sujets de conversation potentiellement risqués ou non conformes, fournir des conseils aux nouveaux commerciaux sur la base des meilleures pratiques et explorer divers cas d'utilisation dérivés de l'analyse et de la transcription des appels commerciaux.