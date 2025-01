Logiciel d'intelligence conversationnelle - Applications les plus populaires - Roumanie

Sybill

sybill.ai

Sybill est un outil basé sur l'IA qui aide les équipes GTM (go-to-market) à améliorer leur communication et leurs messages commerciaux. L'outil analyse le langage corporel des acheteurs lors des appels commerciaux pour fournir un aperçu de ce qui les intéresse. Après chaque appel commercial, Sybill crée un résumé précis et le transmet à Slack + CRM. L'outil capture chaque mot et réaction non verbale dans un rapport, économisant ainsi du temps et des efforts dans la prise de notes. Sybill utilise l'IA comportementale pour suivre le langage corporel des participants pendant les appels et fournit des notes d'appel, un partage et des analyses automatiques via l'IA conversationnelle. De plus, Sybill aide les spécialistes du marketing à obtenir des informations sur leur contenu et leurs messages, car ils correspondent à leurs personnalités d'acheteur, et coache les responsables commerciaux pour qu'ils gèrent les transactions avec des informations holistiques. La plateforme dispose également d'un partenaire marketing pour regrouper les informations issues des réactions des prospects aux présentations de vente et aux démos. La fonction Magic Summary de Sybill fournit des résumés automatiques et précis des appels de vente, y compris les prochaines étapes, les points faibles, les domaines d'intérêt, etc., pour gagner du temps et des efforts dans la prise de notes. L'outil fournit également des données d'engagement et de sentiment, aidant les utilisateurs à mieux comprendre les besoins des prospects. Sybill aide les utilisateurs à gérer leurs transactions en un seul endroit, avec des informations et des données approfondies pour transformer leur présentation de diapositives et leurs démos, et les coacher eux-mêmes et leur équipe sur les comportements gagnants. Plus de 250 entreprises ont fait confiance à Sybill pour lire la salle avec des résumés d'appels précis et absurdement humains, fournissant une compréhension approfondie des besoins et des problèmes des acheteurs et aidant les équipes à conclure davantage de transactions.