Logiciel d'intelligence conversationnelle - Applications les plus populaires - Pakistan

Convin est un logiciel de centre de contact basé sur l'IA qui utilise l'intelligence conversationnelle pour enregistrer, transcrire et analyser les conversations des clients. Convin prend en charge les centres de contact omnicanaux et effectue des audits de qualité sur les appels, les chats et les e-mails. Il s'agit de votre solution unique pour multiplier par 3 les performances de votre centre de contact en améliorant les performances des agents de manière globale, en améliorant l'expérience client et en augmentant le retour sur investissement de votre centre de contact. Produits clés de Convin : 1. Système de gestion de la qualité : il s'agit de votre solution unique pour l'écoute des appels, le randomiseur (pour l'échantillonnage), l'audit des appels et les rapports personnalisés. Laissez des commentaires audio et vidéo pour un retour intuitif et un envoi automatique rapide des rapports et des commentaires. 2. Assurance qualité automatisée : éliminez l'échantillonnage aléatoire, les préjugés humains et les scores inexacts grâce à l'assurance qualité automatique. Surveillez chaque conversation, y compris les appels, les discussions et les e-mails, pour comprendre les performances des agents et attribuer un coaching. 3. Système de gestion de l'apprentissage : tirez parti de la formation des agents avec un LMS robuste comprenant un coaching manuel, une base de connaissances, des évaluations et des cours. Créez des évaluations personnalisées pour les agents, enrichissez la base de connaissances avec les informations requises et suivez la participation des agents aux sessions de coaching. 4. Coaching automatisé : faites passer le coaching de centre d'appels encore plus haut grâce au coaching automatisé peer-to-peer ciblé. Maîtrisez les sessions de formation des centres d’appels qui sont automatiquement attribuées par l’IA en fonction des conversations des agents les plus performants. Réduisez le temps d’intégration des agents de 60 % et augmentez le retour sur investissement annuel du centre d’appels. 5. Analyse du comportement de conversation : suivez et analysez les tendances gagnantes et perdantes derrière les interactions agent-client et exploitez le comportement d'appel, l'action et les phrases pour générer davantage de transactions gagnantes. Reproduisez les comportements gagnants et éliminez les comportements perdants pour conduire une entreprise prospère et progressiste. 6. Intelligence client : libérez les informations cachées dans les appels clients grâce à l'intelligence client. Trouvez des mots-clés et des expressions qui ont conduit à des transactions gagnées et perdues. Écoutez les conversations des clients pour découvrir les concurrents, les objectifs, les caractéristiques des produits, la concurrence et les sentiments. 7. Conversation Intelligence : libérez des mines cachées d'informations précieuses derrière chaque conversation agent-client. Obtenez des informations précieuses pour prendre davantage de décisions stratégiques et générer des résultats commerciaux. Réduisez les tâches répétitives et redondantes comme la prise de notes, la saisie de données, etc.