Logiciel de paiement des entrepreneurs - Applications les plus populaires - Allemagne

Le logiciel de paiement des entrepreneurs permet aux employeurs d'envoyer des paiements numériques aux entrepreneurs indépendants et aux pigistes. Ce logiciel permet aux entreprises de payer les travailleurs non salariés via le dépôt direct, les cartes de paiement, les intégrations de processeurs de paiement ou les portefeuilles numériques. Il garantit le respect des codes fiscaux et réglementations pertinents sans avoir besoin de chèques papier, de feuilles de calcul ou de logiciels de paiement non spécifiquement conçus pour les paiements des entrepreneurs. Certaines solutions de paiement pour entrepreneurs sont conçues pour les paiements nationaux au sein d'un seul pays, comme les États-Unis, tandis que d'autres prennent en charge les paiements internationaux dans plusieurs devises. Les entreprises qui utilisent couramment ce logiciel incluent celles qui s'appuient sur des sous-traitants, souvent appelés travailleurs à la demande ou travailleurs 1099, dans des secteurs tels que la santé, l'hôtellerie, la vente au détail et la construction. Le personnel des ressources humaines utilise ces plateformes pour traiter les paiements et assurer la conformité fiscale, tandis que les sous-traitants peuvent souvent accéder aux fonds et suivre les revenus via un portail au sein de la plateforme.