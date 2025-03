Docsmore

Docsmore est une solution basée sur le cloud qui permet aux utilisateurs de collecter, gérer et rapporter facilement et en toute sécurité les données des transactions documentaires. Avec Docsmore, vous tirez le meilleur parti de vos documents grâce aux éléments suivants : * FORM.FILL.SIGN - Avec Docsmore, le processus de création d'un formulaire et d'envoi aux utilisateurs pour qu'ils le remplissent ou le signent est simplifié. Utilisez notre plateforme pour télécharger facilement un document, spécifier les champs de formulaire/la signalisation et l'envoyer aux utilisateurs pour qu'ils le remplissent. Présentez les formulaires à vos utilisateurs de la manière la plus naturelle possible : le document lui-même. * COLLABORATION - Partagez et collaborez avec plusieurs utilisateurs en temps réel. Attribuez chaque champ à un utilisateur unique pour une expérience de collaboration puissante. * SUIVI DU DOCUMENT - Plus d'appels téléphoniques à vos clients pour leur demander s'ils ont téléchargé le formulaire et l'ont lu. Avec Docsmore, vous recevez des notifications en temps réel dès que le client ouvre le document. Suivez la progression et l'état de tous vos documents via la solide fonctionnalité de tableau de bord de Docsmore. * RAPPORTS PUISSANTS - Docsmore est livré avec un outil de reporting impressionnant. Toutes les données saisies par vos clients peuvent être facilement disponibles à des fins de recherche en activant simplement la fonctionnalité. Il peut être contrôlé jusqu'à un champ spécifique de votre document afin que vous ne le rendiez prêt que pour ceux dont vous avez besoin, ce qui le rend très puissant. * FORMULAIRES PDF - Docsmore reconnaît la plupart des champs de formulaire PDF et conserve les noms des champs lorsque vous téléchargez votre document. Vous pouvez continuer à utiliser votre outil préféré pour créer un document PDF avec des champs de formulaire sans craindre de les perdre lorsque vous les téléchargez sur Docsmore. * BRANDING - Docsmore peut être intégré directement à votre application, ce qui lui donne une apparence et une convivialité comme faisant partie de votre propre application ou site Web. Nous proposons un serveur dédié et une adresse IP statique, ce qui facilite la mise à l'échelle du produit.