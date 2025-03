Logiciel de gestion de contrats - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

DocuX

docux.ai

Mettez vos documents et contrats en pilote automatique. DocuX est la seule plateforme basée sur l'IA qui vous permet de gérer le cycle de vie complet de vos documents et contrats, de la création et de la collaboration jusqu'à la signature électronique et l'archivage à long terme. Travaillez en quelques minutes au lieu d'heures grâce à notre espace de travail intelligent qui priorise automatiquement vos documents et collecte les approbations et les signatures électroniques requises pour vous. Choisissez parmi plus de 500 modèles d'accords, de formulaires, de contrats, de politiques et bien plus encore, intégrés et légalement approuvés. (Évalué à plus de 50 000 $, disponible avec tous les forfaits payants sans frais supplémentaires.) DocuX offre par défaut une sécurité de niveau bancaire à tous les utilisateurs. Vous pouvez intégrer vos outils et plateformes actuels à DocuX en quelques clics seulement. Les équipes utilisant DocuX rapportent jusqu'à 80 % d'augmentation de la productivité, 70 % de réduction des coûts et des clôtures de transactions 10 fois plus rapides. Réservez une démo pour voir comment vous pouvez reprendre le contrôle de vos documents et contrats, maximiser l'efficacité et minimiser les coûts d'abonnement.