Logiciel de gestion de contrats - Applications les plus populaires - Tunisie

Contractify

contractify.io

Contractify est un logiciel de gestion de contrats qui simplifie le processus de signature électronique, de gestion et d'automatisation des contrats en ligne. Il permet aux équipes de collaborer efficacement et offre diverses fonctionnalités adaptées aux équipes juridiques, aux équipes financières et aux chefs d'entreprise. Le logiciel facilite la création, la négociation et la numérisation de contrats, ainsi que les flux de travail d'approbation et de signature électronique, avec la prise en charge de trois types de signatures électroniques. Il fournit également des fonctionnalités de gestion post-signature, notamment l'extraction de données critiques des PDF des contrats via la technologie d'IA et la génération de délais de contrat. Contractify propose un assistant de rédaction convivial qui combine la technologie de l'IA avec l'expertise de l'utilisateur pour créer des contrats sans effort et automatiser la rédaction juridique avec des playbooks personnalisables. Il permet de collaborer avec des collègues de différents départements et propose une vaste bibliothèque de modèles de contrats commerciaux standard. Le logiciel prend en charge les signatures numériques via l'intégration avec des fournisseurs de premier plan tels que DocuSign et Connective, permettant aux utilisateurs de signer des contrats en ligne de manière sécurisée et rapide. Il rationalise également les processus d'approbation grâce à des flux de travail automatisés et favorise l'engagement collaboratif entre les parties prenantes internes et externes. L'analyste de données contractuelles IA de Contractify, nommé Ada, peut extraire des données contractuelles à partir de PDF et fournir des tâches de suivi automatisées pour gérer efficacement les contrats. Le logiciel propose des démos personnalisées et est salué par les leaders du secteur pour ses capacités de gestion intelligente des contrats. Le prix commence à 147 € par mois, et la société fournit un support client et possède des sites en Belgique, aux Pays-Bas et en France.