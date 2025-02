Logiciel de gestion de contrats - Applications les plus populaires - Suriname

Ontra

Ontra est le leader mondial de l'automatisation et de l'intelligence des contrats pour les sociétés de gestion d'actifs privées. La plateforme Ontra combine un logiciel basé sur l'IA avec un réseau mondial d'avocats hautement qualifiés pour moderniser les flux de travail juridiques récurrents. Les solutions d'Ontra améliorent tous les aspects du cycle de vie des contrats, de la négociation et du traitement des contrats courants au suivi des obligations dans le cadre d'accords complexes. En fin de compte, Ontra réduit le temps, les dépenses et les risques associés à la gestion des contrats, permettant ainsi à ses clients de se concentrer sur d'autres priorités stratégiques. Automatisation des contrats L'automatisation des contrats d'Ontra est un moyen supérieur de négocier et de gérer des contrats de routine avec simplicité et rapidité. Contract Automation associe un réseau mondial d'avocats expérimentés à Ontra Synapse, notre logiciel basé sur l'IA conçu pour les marchés privés. Cette combinaison humaine dans la boucle permet un traitement efficace des contrats de routine avec des résultats précis et fiables. Insight Insight d'Ontra permet aux principaux gestionnaires de fonds du monde de centraliser leurs documents, de comparer et d'évaluer les dispositions clés et de se conformer aux obligations contractuelles. Notre logiciel basé sur l'IA transforme les documents afin que les données contractuelles soient accessibles et exploitables. Rejoignez plus de 600 sociétés d'investissement qui utilisent les solutions d'Ontra pour obtenir un avantage concurrentiel et ne jamais manquer l'engagement d'un investisseur. Ontra Atlas Ontra Atlas est une solution logicielle de gestion d'entité centralisée permettant de gérer, d'exploiter et de partager les informations sur les entités, les organigrammes et les documents associés. En déployant Ontra Atlas, les gestionnaires de fonds peuvent réduire les tâches manuelles chronophages associées à la maintenance des informations sur les entités tout en centralisant les efforts de conformité, en réduisant les coûts et en améliorant la collaboration. Ontra Synapse AI Ontra Synapse est une solution d'IA de pointe conçue pour automatiser les flux de travail juridiques critiques, mais courants, au sein des marchés privés. Ontra Synapse surmonte les défis associés à l'IA conventionnelle en combinant le principal référentiel mondial de données contractuelles spécifiques à l'industrie avec un mariage innovant de modèles d'apprentissage automatique exclusifs et d'expertise humaine. Ce couplage unique atténue les erreurs inhérentes à la technologie d’IA conventionnelle, offrant ainsi une solution supérieure et fiable. En adoptant Ontra Synapse, les gestionnaires de fonds peuvent éliminer les processus juridiques manuels obsolètes, réduisant ainsi les risques, les coûts et augmentant la productivité de l'équipe juridique.