Logiciel de gestion de contrats - Applications les plus populaires - Pologne

Bonsai est une plateforme unique pour les agences créatives et numériques, les cabinets de conseil et les prestataires de services professionnels. Il est conçu pour fournir aux entreprises un aperçu complet et en temps réel de leur activité. Simplifiez vos opérations commerciales et consolidez vos projets, vos clients et votre équipe dans une plateforme intégrée et facile à utiliser. Des contrats, propositions et gestion de projet à la facturation client, au suivi des revenus et à la gestion des ressources. Gestion de projet Attribuez des projets et des tâches à votre équipe, hiérarchisez votre semaine et voyez exactement comment vos projets progressent. Définissez les budgets du projet et évitez les coûts inattendus. Vue Kanban, minuterie intégrée pour une facturation facile et collaboration avec des partenaires externes pour un travail efficace. Suivi du temps de l'équipe Obtenez un rapport instantané des heures suivies par votre équipe avec des feuilles de temps précises et voyez qui est en surcapacité en un coup d'œil. Surveillez l'utilisation de votre entreprise et obtenez des informations claires sur l'efficacité et la rentabilité de votre équipe. Planifiez vos ressources à l'avance pour maintenir vos projets sur la bonne voie et dans les limites du budget. CRM Gérez vos clients et leurs projets en un seul endroit. Créez des profils clients uniques avec toutes vos notes, contacts, tarifs et tags. Invitez vos clients sur votre portail client de marque où ils peuvent accéder aux projets, documents et liens que vous avez partagés avec eux.