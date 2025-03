Logiciel d'analyse des contrats - Applications les plus populaires

ContractHero

contracthero.com

ContractHero est le logiciel cloud le plus simple et le plus intuitif pour gérer efficacement vos contrats. Notre logiciel sécurisé est hébergé dans l'UE sur des serveurs certifiés ISO27001 et ISO9001 et approuvé par des centaines de clients, offrant une gestion des contrats automatisée et centralisée qui convertit les documents oubliés en potentiels, vous permettant de vous adapter rapidement et de libérer des ressources dans votre entreprise. De notre propre analyse de contrat basée sur l'IA, des champs individuels et de la signature électronique qualifiée à la capacité multi-client et à un support client primé, ContractHero est un logiciel puissant dans chaque département de votre entreprise. Pour plus d'informations, y compris les forfaits et plus de fonctionnalités, visitez-nous sur www.contracthero.com