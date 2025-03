Avvoka

Avvoka est un outil d'automatisation, de négociation et d'analyse de documents conçu pour aider les cabinets d'avocats, les équipes juridiques internes et les entreprises (de toutes tailles) à rédiger des documents, à les négocier et à exploiter les informations issues de ce processus pour rédiger de meilleurs documents et parvenir à « oui » plus vite. Contrairement aux outils existants, avec Avvoka, vous pouvez créer rapidement des versions automatisées de vos documents les plus complexes à l'aide de notre générateur d'automatisation intuitif. Cela signifie plus de codage délicat dans les documents Word. Nos clients parviennent rapidement à un accord en collaborant sur des documents avec des collègues en temps réel et en négociant avec les contreparties via la plateforme en ligne Avvoka. Avvoka dispose d'une gamme d'outils de reporting sophistiqués qui permettent aux entreprises de surveiller les réactions négatives à l'égard de leurs clauses contractuelles standard, de suivre les conditions commerciales clés et de comparer les performances de chaque négociateur. Vos documents et questionnaires peuvent être dans n’importe quelle langue. La plateforme elle-même et le support client sont actuellement disponibles en anglais, mandarin, espagnol et portugais. Sur demande, la plateforme Avvoka peut également être traduite dans d'autres langues.