Logiciel d'analyse des contrats - Applications les plus populaires - Pakistan

Lexion

lexion.ai

Lexion est une plateforme de gestion de contrats extrêmement simple qui aide chaque équipe à réaliser plus d'affaires, plus rapidement, en rationalisant et en centralisant le processus de passation de contrats dans un système qui fonctionne comme vous. Gérez toutes vos opérations de négociation de bout en bout à partir d'un tableau de bord centralisé, avec une réception et des flux de travail simples pilotés par e-mail que toute équipe peut utiliser instantanément, une automatisation intuitive sans code pour rationaliser les processus et les flux de travail, et une IA pratique et de pointe capable de lire contrats pour suivre automatiquement les termes clés, générer des rapports, et bien plus encore. Nous avons construit Lexion au sein de l’institut de recherche en intelligence artificielle (AI2) du co-fondateur de Microsoft, Paul Allen. Avec une équipe de premier ordre et expérimentée composée de Microsoft, Facebook, Google et Amazon, nous avons construit une entreprise que CB Insights a classée la startup de technologie juridique en IA la plus prometteuse au monde deux années de suite, et qui compte les principaux investisseurs en IA ( dont A16Z, Sequoia et Goldman Sachs) ont été élues parmi les 40 meilleures applications intelligentes à surveiller en 2022. Plus important encore, des marques fantastiques font confiance à Lexion pour gérer leurs contrats : Outreach, Lacework, OfferUp et bien d'autres.