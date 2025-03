Logiciel de marketing de contenu - Applications les plus populaires - Trinité-et-Tobago

Kurtosys EU

kurtosys.com

Kurtosys est une plateforme numérique et de reporting sécurisée basée sur le cloud, conçue pour faciliter la fourniture de données et d'informations sur les investissements. Nos solutions offrent une expérience sans effort à ceux qui ont besoin de systèmes de rapports d'investissement, de portails clients et de sites Web d'investissement mondiaux entièrement automatisés et puissants. Solutions numériques et de reporting pour les gestionnaires d'investissement Nous nous engageons à aider les équipes de vente et de service client à offrir aux investisseurs des expériences documentaires, de reporting et numériques exceptionnelles. Rapports clients sur les expériences numériques, supports de vente et de marketing, expériences numériques. Fourni via un magasin unique de données de publication et de contenu. Contenu localisé Contenu et reporting localisés pour répondre aux besoins des exigences réglementaires internationales et soutenir les processus de distribution de la manière la plus fluide possible. Données prêtes à être publiées Données prêtes à être publiées. Disposez d'un magasin de contenu unique de toutes vos données, contenus et documents, prêt à être publié sur tous les canaux et tous les supports. Répondez aux nouvelles exigences en matière de reporting ESG amélioré. Le tout géré dans le cloud via des interfaces utilisateur en libre-service. Rendre notre technologie adaptée à chaque type d’entreprise, quelle que soit sa taille.