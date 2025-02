Logiciel de marketing de contenu - Applications les plus populaires - Tokelau

OneMob

onemob.com

OneMob est la plate-forme tout-en-un ultime pour créer, partager et suivre de beaux microsites en quelques secondes! Que vous soyez dans les ventes, le marketing, le succès des clients ou un créateur de contenu, OneMob a tout ce dont vous avez besoin pour élever votre sensibilisation et capturer plus d'attention, d'engagement et de réponses. Avec le puissant constructeur microsite d'OneMob, le téléchargeur de contenu et les fonctionnalités de gestion, vous pouvez facilement créer des microsites personnalisés et personnalisés qui présentent votre marque et votre contenu de manière professionnelle et engageante. Vous aurez accès à un large éventail de modèles et d'options de taggage pour personnaliser vos microsites pour correspondre à votre marque et cibler votre public. Mais ce n'est pas tout - OneMob regorge de fonctionnalités pour vous aider à créer, partager et suivre votre contenu comme un pro. Vous pouvez créer des vidéos en déplacement avec un enregistreur mobile, Web et d'écran de OneMob, et utiliser les outils de télépompter et de montage vidéo de script intégré pour perfectionner votre contenu. De plus, avec les approbations vidéo et le suivi de l'engagement, vous pouvez voir exactement comment votre public interagit avec votre contenu et ajuster votre stratégie en conséquence. ONEMOB s'intègre de manière transparente à votre pile technologique existante, y compris l'intégration CRM pour Salesforce, Dynamics, HubSpot et plus encore, et l'intégration de contenu avec Zoom, Google Drive, Box et Dropbox. Avec un plugin natif pour Gmail, Outlook, SalesLoft, Outreach, Salesforce et Insideales, vous pouvez facilement créer et partager du contenu à partir de vos outils de vente et de vente préférés. Et la meilleure partie est que vous pouvez commencer avec OneMob gratuitement! Son plan gratuit offre un accès à bon nombre de ses fonctionnalités de base, vous pouvez donc essayer OneMob sans risque et voir comment il peut transformer votre jeu de contenu.