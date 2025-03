Weavy

Éléments de base de nouvelle génération pour les développeurs. Weavy est une boîte à outils complète permettant aux développeurs d'ajouter des fonctionnalités de collaboration, de productivité et de communauté aux applications Web et mobiles à une fraction du coût et du temps. Nos API, SDK et kits d'interface utilisateur pour le chat, les fichiers et les flux permettent aux équipes de développement d'augmenter les fonctionnalités et de connecter les utilisateurs tout en se concentrant sur votre produit principal. Toutes les fonctionnalités de Weavy incluent des intégrations aux outils tiers que vos utilisateurs connaissent déjà : ajoutez des fonctionnalités de visioconférence Zoom et Teams, le partage de fichiers Google Drive, OneDrive, Dropbox ou Box, la synchronisation de documents et la gestion de versions contextuelle dans votre application. Weavy permet aux développeurs d'applications d'ajouter rapidement les fonctionnalités dont les utilisateurs ont besoin pour être productifs et interactifs directement dans leur application. Avec nos kits API, SDK et UI, vous pouvez déployer des fonctionnalités de chat, de flux et de fichiers en quelques jours, et non en mois, et pour une fraction du coût de construction en interne. Concentrez-vous sur votre produit principal tout en ajoutant des fonctionnalités qui améliorent votre expérience utilisateur et augmentent l'engagement et la dépendance des utilisateurs à l'égard de votre application.