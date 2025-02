Outils du système de gestion de contenu (CMS) - Applications les plus populaires - Turquie

Issuu

issuu.com

Issuu est la plus grande plateforme de publication de contenu et de marketing au monde qui permet aux utilisateurs de convertir, d'héberger et de partager du contenu attrayant dans une variété de formats dynamiques sur tous les canaux de distribution numérique. Avec plus de 60 millions de publications, Issuu permet à ses plus d'un million d'utilisateurs dans le monde de transformer facilement un contenu une seule fois et de le partager partout. Issuu Story Cloud transforme un document unique en une expérience de lecture immersive unique en convertissant des documents statiques en ressources marketing – notamment des flipbooks à intégrer dans des sites Web et des blogs, des articles optimisés pour les mobiles, des histoires animées pour les réseaux sociaux, des GIF pour les e-mails, et bien plus encore. . Chaque jour, plus de 300 000 pages de contenu sont téléchargées sur Issuu, permettant aux lecteurs du monde entier de découvrir et d'interagir avec davantage de ce qu'ils aiment, des magazines et journaux aux portfolios et catalogues. Les spécialistes du marketing d'entreprise et les créateurs individuels choisissent Issuu pour sa plate-forme conviviale qui met leur message au premier plan sans nécessiter une seule ligne de code. Issuu a son siège à Palo Alto, en Californie, et possède des bureaux mondiaux à Copenhague, Berlin et Braga.