Plateformes d'expérience de contenu - Applications les plus populaires

Dot.vu est une plateforme de contenu interactif qui permet aux marques de créer des expériences interactives qui engagent, divertissent et éduquent leur public – sans écrire une seule ligne de code. Alimentée par une large gamme de modules complémentaires et de composants, la plateforme Dot.vu offre à ses utilisateurs une totale liberté de création pour créer un contenu interactif unique qui différencie leur marque de ses concurrents, fournit des informations sur les clients, génère des prospects et augmente les taux de conversion. La plateforme Dot.vu vous aide à libérer la puissance des données. Le contenu interactif vous permet de suivre vos KPI via des tableaux de bord et des rapports visuels, ainsi que des données zéro et first party pour plus d'informations sur les clients. Plus vous collectez de données, plus vous pouvez personnaliser votre contenu interactif et l’adapter au parcours de votre acheteur. Dites adieu aux multiples plateformes et applications pour un seul projet. Avec Dot.vu, vous pouvez créer, publier, gérer et suivre votre contenu sur une seule plateforme. Si le temps presse, notre service d'agence vous guide, vous soutient et crée du contenu interactif pour vous. Économisez du temps et des coûts et créez un meilleur contenu interactif pour vos clients.