FORTVISION

Augmentez vos ventes, obtenez plus d'abonnés par e-mail et montrez à votre audience un contenu dynamique et personnalisé avec la plateforme d'automatisation du marketing et de personnalisation Web de FORTVISION. FORTVISION est le moyen le plus intelligent d'améliorer les taux d'engagement et de conversion en un seul endroit. Attirez l'attention des utilisateurs grâce à des automatisations personnalisées et gagnez plus de ventes grâce à des éléments dynamiques personnalisés sur site, des e-mails, des SMS, WhatsApp, des publicités et des pages de destination. FORTVISION est un guichet unique pour améliorer toutes vos conversions commerciales et marketing à l'aide de sources de données internes et externes, y compris un logiciel CRM externe. Avec notre plugin, les données sont collectées, analysées et segmentées en fonction de la géolocalisation des utilisateurs, de la source de trafic, du comportement en ligne, de l'historique des achats, etc. Grâce à l'automatisation du marketing omnicanal et à la personnalisation du Web, FORTVISION propose des solutions d'abandon de panier, d'optimisation des conversions et d'analyses intelligentes. Personnalisation Web : générez des prospects et générez des conversions avec le logiciel de personnalisation Web de FORTVISION. La personnalisation de l’expérience de navigation ou d’achat de vos visiteurs contribuera grandement à avoir un impact positif sur vos résultats. Avec FORTVISION, vous pouvez personnaliser n'importe quel élément ou contenu. Ajoutez ou remplacez des éléments en fonction du profil du visiteur ou de son interaction avec le site. Recommandez des produits et du contenu à vos visiteurs en fonction de leurs préférences de navigation. Données : Avec FORTVISION, toutes vos données sont connectées, gérées en un seul endroit et vous permettent de créer des automatisations en conséquence. Notre plateforme de données se nourrit de sources de données internes et externes, vous permettant de les exploiter pour générer des informations plus précises et des décisions plus intelligentes. Transformez les données en segmentation, attribuez aux utilisateurs des audiences prédéfinies en fonction de leur interaction avec le site et ciblez la bonne audience au bon moment. Commencez ensuite à engager vos utilisateurs en affichant un contenu personnalisé en fonction de leur segment. Automatisation du marketing : engagez votre public, favorisez les ventes et améliorez la fidélisation des clients à l'aide de campagnes marketing par e-mail, SMS et WhatsApp. Lorsque vous mettez en place des campagnes d'automatisation, FORTVISION travaille pour vous, même en dehors des heures d'ouverture. Créez des flux d'automatisation des e-mails de bienvenue à l'intégration, des automatisations par SMS de rappel d'abandon de panier, des automatisations individuelles