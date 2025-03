Edgio

edg.io

Edgio (NASDAQ : EGIO) aide les entreprises à proposer des expériences et du contenu en ligne plus rapidement, de manière plus sûre et avec plus de contrôle. Notre réseau périphérique convivial à l'échelle mondiale, combiné à nos solutions d'applications et multimédias entièrement intégrées, fournit une plate-forme unique pour la fourniture de propriétés Web sécurisées et hautement performantes et de contenu en streaming. Grâce à cette plateforme entièrement intégrée et à ces services de bout en bout, les entreprises peuvent fournir du contenu plus rapidement et de manière plus sécurisée, augmentant ainsi leurs revenus globaux et leur valeur commerciale. Tous les services fonctionnent à la périphérie de notre réseau privé mondial avec une capacité de bande passante de 250 Tbit/s. Nous traitons 5 % de tout le trafic Web et connaissons une croissance rapide. Edgio jouit de la confiance de TD Ameritrade, Plus500, Solvay Bank, Yahoo, Shoe Carnival, la Ligue canadienne de hockey, World Champion Fantasy, Mars Wrigley, Coach et Kate Spade.