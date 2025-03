CDN77

CDN77 aide les sites Web et les applications les plus demandés et les plus consultés au monde à offrir la meilleure expérience en ligne possible à plus d'un milliard d'utilisateurs chaque mois. Chaque seconde, nous recevons plus de 9 000 000 de requêtes HTTP. Chaque jour, nous enregistrons des pics de trafic supérieurs à 55 Tbps. Et chaque mois, nous réussissons à atténuer environ 30 000 attaques DDoS. Avec notre réseau de 180 Tbit/s (et en pleine expansion) réparti sur six continents, nous sommes conçus pour gérer un trafic volumineux et des pics inattendus de toutes tailles. Nos clients comprennent des plateformes vidéo en direct et à la demande telles que Udemy et Sport1, des sociétés de sécurité telles que ESET ou des agences spatiales de premier plan, notamment le télescope spatial Hubble et l'Agence spatiale européenne. Nous travaillons continuellement côte à côte avec nos clients, développant des fonctionnalités supplémentaires et des configurations personnalisées en fonction de leurs besoins spécifiques. Le routage basé sur la latence, les systèmes de mise en cache multicouches, les boucliers d'origine, la protection DDoS propriétaire et une approche centrée sur le client ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles les clients nous font confiance.