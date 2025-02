Logiciel de réseau de diffusion de contenu (CDN) - Applications les plus populaires - Tokelau

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

Fondée en 2003, AccuWeb Hosting est une société d'hébergement Web basée à Old Tappan, dans le New Jersey (États-Unis), qui fournit les solutions d'hébergement Web les plus abordables et les plus fiables aux clients du monde entier. AccuWeb Hosting est une société privée sans dette avec plus de 14 ans d'expérience. À ce jour, AccuWeb Hosting compte plus de 101 025 clients satisfaits. L'équipe d'assistance en ligne d'AccuWeb Hosting est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour votre commodité, vous pouvez soit créer un ticket d'assistance, soit participer à un chat en ligne en direct. Tous les tickets et demandes de chat reçoivent une réponse satisfaisante par des techniciens d'hébergement hautement qualifiés de niveau 3. La plupart des tickets d'assistance sont traités en moins de 30 minutes. Les serveurs d'AccuWebHosting sont hébergés dans un centre de données de pointe situé aux États-Unis, en Australie, au Canada, en France, à Singapour et en Inde. Ce centre de données ultramoderne est équipé d'un personnel sur site 24h/24 et 7j/7, d'une connectivité Internet multiple, d'une surveillance des installations 24h/24 et 7j/7, d'un système d'extinction d'incendie, d'un générateur d'énergie de secours, d'une vidéosurveillance continue et d'entrées protégées par carte d'accès. La plupart des serveurs sont alimentés par des processeurs Dual Xeon E5 avec 64 à 512 Go de RAM, des disques haute vitesse de qualité entreprise avec une configuration RAID10. De plus, tous les forfaits d'hébergement Web sont assortis d'une garantie de remboursement, d'une norme de disponibilité exceptionnelle de 99,99 % et d'une assistance 24h/24 et 7j/7.