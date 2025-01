Logiciel de réseau de diffusion de contenu (CDN) - Applications les plus populaires - Pologne

Vodlix

Vodlix est une plateforme de streaming vidéo et OTT (Over-The-Top) en marque blanche qui propose des solutions basées sur le cloud pour les besoins IPTV et VOD (Video-On-Demand). Il permet aux entreprises et aux particuliers de créer et de lancer facilement leurs propres services de streaming vidéo, sans avoir à tout créer à partir de zéro. Vodlix offre une expérience visuelle de haute qualité aux utilisateurs finaux, avec des fonctionnalités telles que l'EPG (Guide électronique des programmes) et LIVE TV, qui permettent aux téléspectateurs de parcourir facilement une liste complète de ce qui est diffusé et de regarder leurs émissions préférées pendant leur diffusion. De plus, Vodlix propose un système de gestion des offres groupées, qui facilite l'offre aux téléspectateurs de packages de contenu personnalisables, offrant ainsi une plus grande flexibilité et un plus grand contrôle sur ce à quoi les téléspectateurs peuvent accéder. Avec une tarification transparente incluant l'encodage vidéo et aucun coût supplémentaire pour les applications mobiles et TV dans les forfaits professionnels et d'entreprise, Vodlix aide les entreprises à maximiser leurs revenus et à minimiser leurs coûts. Vodlix offre également une variété de fonctionnalités de sécurité et de support client pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de votre service de streaming. Dans l'ensemble, Vodlix est une plate-forme de streaming vidéo complète qui fournit aux entreprises et aux particuliers les outils dont ils ont besoin pour créer un service de streaming réussi.