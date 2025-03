Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites Web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop et accédez à une multitude d'applications exclusives sur Mac, Windows. Utilisez les espaces pour organiser les applications, basculez facilement entre plusieurs comptes et augmentez votre productivité comme jamais auparavant. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de curation de contenu - Applications les plus populaires

Un logiciel de curation de contenu aide les entreprises à découvrir et à partager du contenu pertinent provenant de sources externes avec leur propre public à des fins de marketing. Ce contenu organisé peut englober des documents écrits tels que des articles de presse, des articles de blog et des messages sur les réseaux sociaux, ainsi que du contenu visuel tel que des infographies et des vidéos. Les équipes marketing utilisent un logiciel de curation de contenu pour engager leur public, attirer des clients potentiels, établir leur crédibilité et mettre en valeur leur leadership éclairé. Les logiciels de curation de contenu offrent des fonctionnalités qui permettent aux équipes marketing de trouver du contenu spécifique à un secteur ou à un sujet et de le distribuer à leur public cible via divers canaux tels que les réseaux sociaux, les newsletters ou les sites Web. Pour faciliter la distribution, ces solutions logicielles peuvent s'intégrer ou fournir des fonctionnalités similaires à un logiciel de gestion des médias sociaux ou à un logiciel de marketing par courrier électronique. Certains outils de curation de contenu incluent également des fonctionnalités permettant de découvrir et de collecter du contenu généré par les utilisateurs. Outre les logiciels de curation de contenu, les équipes marketing peuvent également exploiter d'autres solutions de marketing de contenu telles que les logiciels de création de contenu et les logiciels d'analyse de contenu pour améliorer leur stratégie marketing globale.