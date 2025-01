Logiciel de curation de contenu - Applications les plus populaires - Pakistan

Juicer

juicer.io

Juicer est l'outil d'agrégation de médias sociaux incontournable permettant aux entreprises et aux particuliers de gérer et de présenter en toute transparence le contenu des médias sociaux sur leurs sites Web. Il extrait sans effort le contenu de divers comptes sociaux, notamment Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube et plus encore. Grâce à des options de configuration et de personnalisation simples, les murs sociaux de Juicer permettent aux utilisateurs de présenter du contenu organisé, de marque et généré par les utilisateurs sur leurs sites Web. L'outil fournit des filtres de modération pour le contrôle du contenu et comprend un tableau de bord d'analyse avancé pour des informations en temps réel sur l'engagement social, ce qui en fait une solution complète pour centraliser et améliorer la visibilité de la marque sur toutes les plateformes. Avantages du presse-agrumes : - Solution établie et fiable, avec une décennie d'expérience dans l'industrie - Intégration transparente avec plus de 15 plateformes de médias sociaux - Configuration facile des flux et des comptes, garantissant une gestion intuitive et rapide - Contrôle total sur le contenu grâce aux options de modération et de filtrage - Conception personnalisée pour harmoniser avec l'esthétique unique de la marque - Sélection de thèmes prédéfinis, garantissant une apparence de flux cohérente et attrayante - Gestion sans intervention avec des mises à jour de contenu automatisées, améliorant l'efficacité - Outils d'analyse avancés pour suivre l'engagement des utilisateurs et les performances des flux - Forfaits polyvalents pour les entreprises et les particuliers et un modèle de tarification à l'utilisation pour le plan d'entreprise - Widgets personnalisables et prise en charge API pour une intégration transparente avec d'autres sites Web et applications