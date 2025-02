Logiciel d'analyse de contenu - Applications les plus populaires - Tunisie

Rebrandly

Rebrandly est la plateforme de gestion de liens leader sur le marché qui permet aux utilisateurs de créer et de raccourcir des URL personnalisées. Rebrandly aide les entreprises de toutes tailles à gérer et mesurer en toute sécurité l'engagement de leurs liens, à accroître la notoriété de leur marque, à améliorer les taux de conversion et à suivre des analyses avancées. Fondée en 2015 et basée aux États-Unis, avec des bureaux à Rome et Dublin. Rebrandly sert des millions d'utilisateurs et de marques mondiales dans le monde entier, notamment Versace, Toyota, PayPal et Zillow. Pour les utilisateurs avancés et les projets personnalisés, Rebrandly est la plateforme de gestion de liens la plus avancée et la plus évolutive du marché. Rebrandly fournit un large éventail d'API et le support d'ingénieurs experts afin de construire des petits et grands projets autour de liens (SMS, messages transactionnels, affiliés et influenceurs, authentification unique, oAuth, etc.). Autres fonctionnalités pertinentes : * Constructeur UTM * Reciblage de liens * Liens profonds mobiles * Routage conditionnel d'URL * Contrôle graphique ouvert * Rebrandly AI * Analyse des liens * Rapports personnalisables * Gestion de plusieurs sièges, autorisations et espaces de travail * Gestion de plusieurs noms de domaines Avec Rebrandly, vous pouvez créer et partager des liens de marque directement via l'extension du navigateur pendant que vous surfez sur le Web. Ils les stockent ensuite dans votre tableau de bord, où vous pouvez mesurer les résultats à l'aide de notre suite d'outils de pointe. Vous pouvez enregistrer un nouveau nom de domaine directement auprès de Rebrandly, en choisissant parmi plus de 2 000 extensions, de .link à .shop, et tout le reste. Ils s'occupent de toute la configuration, vous permettant de commencer à partager des liens de marque en quelques minutes seulement. Un lien de marque est mémorable, prononçable et entièrement personnalisable. Avec un lien de marque, les entreprises augmentent la notoriété de leur marque car le nom de la marque est intégré dans le lien, même lorsqu'il est partagé par d'autres. Ils améliorent la confiance des liens et, en fait, les liens de marque peuvent contribuer à augmenter le taux de clics jusqu'à 39 % par rapport aux URL courtes génériques.