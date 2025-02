Logiciel d'analyse de contenu - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

Matomo

matomo.org

Matomo est la principale plateforme d'analyse Web open source, utilisée sur plus de 1,4 million de sites Web dans plus de 190 pays et traduite dans plus de 50 langues. Matomo valorise la protection de la vie privée, la propriété à 100 % des données et l'absence d'échantillonnage de données. Il propose deux options d'hébergement différentes : cloud et sur site. Le cloud simplifie l'installation, tandis que On-Premise est le logiciel PHP/MySQL gratuit, open source et auto-hébergé que vous pouvez installer sur votre propre serveur, ce qui vous offre un maximum de fonctionnalités. flexibilité. Cet outil premium d'analyse Web et d'optimisation des conversions est conçu pour vous donner les informations les plus concluantes avec une gamme complète de fonctionnalités telles que des cartes thermiques, des enregistrements de sessions, des objectifs, des analyses de formulaires, du commerce électronique et des entonnoirs. Il fournit des mises à jour en temps réel sur les détails de vos visiteurs ; dispose d'un suivi de conversion d'objectif pour suivre les objectifs commerciaux ; suivi des événements pour identifier et mesurer l'interaction de l'utilisateur avec votre site Web ; et les tests A/B qui vous aident à optimiser les campagnes de votre site Web en expérimentant et en exécutant des tests A/B. (Matomo était autrefois connu sous le nom de Piwik). Veuillez visiter matomo.org pour plus d’informations.