Logiciel d'analyse de contenu - Applications les plus populaires - Suriname

Parse.ly

parse.ly

Parse.ly est une plateforme d'analyse conçue pour le contenu et conçue avec la conviction que les entreprises les plus performantes sont celles qui proposent le meilleur contenu. Gagner dans le monde du contenu numérique n’est cependant pas facile. Vous devez créer des boucles de rétroaction et écouter, à travers les données, ce que votre public vous dit. Avec 30 mesures d'attention uniques, le suivi des abonnés et la segmentation de l'audience, les créateurs de contenu, les analystes, les éditeurs, les spécialistes du marketing et les professionnels de la communication peuvent utiliser Parse.ly pour : - Développer leur activité et améliorer les mesures clés telles que l'engagement des lecteurs, les conversions et la rétention grâce aux données. -des informations basées sur des informations. - Agissez sur la base d'informations immédiates sur l'audience en temps réel ou analysez les données historiques pour obtenir une image claire du passé et planifier l'avenir. Grâce à une plateforme de personnalisation intégrée, les équipes produit peuvent utiliser Parse.ly pour créer des expériences de contenu dynamique alimentées par des données et personnalisées par les utilisateurs sur leur site Web et dans leur CMS ou WCM. Grâce à notre plateforme de pipeline de données, les data scientists et les ingénieurs peuvent utiliser nos données enrichies de parcours de navigation pour passer moins de temps sur l'infrastructure de données et plus de temps sur l'analyse et les informations des données. Parse.ly travaille avec plus de 300 entreprises en utilisant leur infrastructure de données fiable : - La 4ème technologie Web premium la plus largement installée sur les sites à fort trafic (selon BuiltWith). - Parse.ly est utilisé par les principales sociétés de médias et de divertissement, les marques DTC, les sociétés Fortune 500, les entreprises B2B et tous ceux qui croient que le contenu peut faire progresser leur entreprise.