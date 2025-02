Outils de sécurité des conteneurs - Applications les plus populaires - Tunisie

Synack

La première plateforme pour la sécurité à la demande. Tests d'intrusion PTaaS en tant que service. Des tests de sécurité offensifs qui améliorent votre posture de sécurité au fil du temps Une seule plateforme, de nombreuses utilisations. Attendez-vous à des tests d'intrusion stratégiques qui offrent un contrôle et une visibilité complets, révèlent les tendances et les lacunes de votre programme de sécurité, permettent aux organisations d'améliorer leur posture de sécurité globale et fournissent des rapports au niveau de la direction pour la direction et le conseil d'administration. La plateforme de test de sécurité intelligente de Synack comprend des améliorations en matière d'automatisation et d'intelligence augmentée pour une plus grande couverture de la surface d'attaque, des tests continus et une efficacité accrue, offrant ainsi plus d'informations sur les défis auxquels vous êtes confrontés. La plateforme orchestre de manière transparente la combinaison optimale de talents en matière de tests humains et d'analyse intelligente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, le tout sous votre contrôle. Comme toujours, Synack déploie non seulement l'élite Synack Red Team (SRT) pour tester votre actif, mais déploie désormais simultanément SmartScan ou l'intégration avec l'outil d'application de scanner de votre entreprise. Le produit SmartScan de Synack exploite Hydra, le scanner exclusif de notre plateforme, pour découvrir en permanence les vulnérabilités suspectées pour le SRT qui effectue ensuite un tri pour obtenir uniquement les meilleurs résultats de sa catégorie. En plus de cela, nous fournissons un niveau supplémentaire de rigueur en matière de tests grâce à des tests d'intrusion menés par la foule, dans lesquels les chercheurs SRT recherchent de manière proactive les vulnérabilités et complètent des listes de contrôle de conformité. Utilisant leurs propres outils et techniques, ils font preuve d’une créativité et d’une rigueur humaine sans précédent. Tout en tirant parti de la plate-forme Synack pour effectuer des évaluations automatisées de haut niveau de toutes les applications et en incitant l'équipe rouge de Synack à rester engagée de manière continue et créative, Synack offre un couplage unique de notre intelligence humaine et de notre intelligence artificielle, ce qui donne lieu au crowdsourcing le plus efficace et le plus efficient. test d'intrusion sur le marché. Également désormais disponible sur FedRAMP et Azure Marketplace : Synack Platform propose des tests d'intrusion en tant que service (PTaaS)